Na sestanku o romski problematiki dogovor za oživitev pristojne vladne komisije

Ljubljana, 18. junija - Potem ko so dolenjski in belokranjski župani zaradi težav z nasilništvom in kriminalom, predvsem dela romske skupnosti, pisali premierju Janezu Janši, je danes v Ljubljani potekal sestanek o tej problematiki. Na njem so se dogovorili za oživitev pristojne vladne komisije, v torek pa je v načrtu še sestanek z notranjim ministrom Alešem Hojsom.