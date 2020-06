Gantar: Za zdaj težko govorimo o drugem valu epidemije, se pa nanj pripravljamo

Tako Gantar kot direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek sta danes poudarila, da ne želijo, da bi število okužb z novim koronavirusom spet naraslo do točke, ko ne bi več mogli spremljati širjenja virusa in kontaktov okuženih. Ob tem sta opozorila na relativno majhno število epidemiologov v državi, zato po besedah Kreka zdaj na hitro izobražujejo dodatne strokovnjake, ki bi lahko delali na terenu in poskušajo s tem povečati kadrovske zmogljivosti.

Po Gantarjevih besedah opažajo, "da se obnašamo preveč sproščeno, kot bi pozabili, da smo z velikimi napori uspeli premagati epidemijo". Kljub temu se za zdaj še ne odločajo za zaostrovanje ukrepov znotraj države. Če bo to potrebno, pa bo eden prvih ukrepov znova omejevanje zbiranja na javnih krajih z zdajšnjih 500 na 200 oseb, po potrebi pa bi to še stopnjevali.

Vlada sicer vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost omejitev in ravno danes se je seznanila s strokovno oceno skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije pri ministrstvu za zdravje ter odločila, da se trenutne omejitve zbiranja uporabljajo še naprej, je razvidno iz sporočila po seji vlade.

Oba s Krekom sta tudi pozvala k doslednemu izvajanju vseh priporočil NIJZ, namenjenih preprečevanju okužbe, torej k držanju medsebojne razdalje ali uporabi maske, kjer to ni možno, ter dosledni higieni rok, kašlja in kihanja.

Po Gantarjevih besedah pa ostaja v veljavi tudi navodilo, da je treba testirati vse z znaki respiratornega infekta, četudi nekatere informacije s terena pričajo, da se vsi osebni zdravniki ne odločajo za kaj takega.

Minister je sicer danes izpostavil, da se vzporedno pripravljajo tudi na morebitni večji obseg okuženih, predvsem v domovih za starejše in v zdravstvu, kjer je bilo v prvem valu epidemije največ težav.

Kot je dejal, sta danes govorila tudi z ministrom, pristojnim za socialne zadeve, Janezom Ciglerjem Kraljem, ki je "ponovno sprožil navodila" domovom starejšim. Tako še vedno veljajo ukrepi, kot so nadzor nad obiski, uporaba mask in spremljanje zaposlenih, želijo pa tudi okrepiti ekipe in poskrbeti za dodatno šolanje. Govoril je tudi z nekaterimi direktorji bolnišnic, da bi morebitne nove, prve okužene lahko namestili v negovalne oddelke bolnišnic, za čas, da se dom lahko prilagodi, vzpostavi cone za okužene oskrbovance, potem se lahko oskrbovanca vrne v dom, oziroma zdravnik odloča, ali rabi bolnišnično oskrbo.

Po ministrovih besedah iščejo za morebitni drugi val tudi rešitve, da ne bi bilo treba ustavljati gospodarstva.

Krek je danes sicer opozoril, da so od 3. do 17. junija potrdili 34 primerov novih okužb. Od tega sta bila dva primera vnesena iz Rusije, devet iz BiH, trije iz Srbije, po eden iz Švedske in ZDA, za štiri pa izvor ni znan. Sekundarnih okužb od teh so zabeležili 14. Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem dodal, da je glede na inkubacijsko dobo v prihodnjih dneh še pričakovati naraščanje zaradi sekundarnih okužb.

Gantar je ob problemu sledljivosti kontaktov dejal še, da se še vedno pogovarjajo tudi o možnosti aplikacije za sledenje okužbam, ki bi bila na prostovoljni osnovi.