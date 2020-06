Seja skupščine zdravniške zbornice v znamenju epidemije, volitve predsednika zbornice novembra

Ljubljana, 18. junija - Današnjo sejo skupščine Zdravniške zbornice Slovenijo so zaznamovale razprave o težavah in delu v času epidemije covida-19, zaradi katere so morali prestaviti majske volitve predsednika zbornice in poslancev skupščine. Slednji so danes potrdili nov datum volitev, ki jih bodo izvedli 17. novembra.