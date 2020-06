AZS ob stoletnici z nekaj pod milijonom evrov proračuna

Ljubljana, 18. junija - Na skupščini Atletske zveze Slovenije (AZS) v Ljubljani so sprejeli letno poročilo o delu in financah za lani in program dela za letos, ko načrtujejo 995.000 evrov proračuna. Lani je imela zveza 1,031 milijona evrov prihodkov in presežek v višini 51 tisoč evrov. Slovenska atletika letos praznuje stoletnico, slovesnost bo jeseni.