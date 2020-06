Koprska občina za participativni proračun v naslednjih dveh letih predvidela 960.000 evrov

Koper, 18. junija - Mestna občina Koper bo še pred poletjem začela izvajati nov participativni proračun, ki bo veljal za proračunski leti 2021 in 2022. Občani bodo imeli možnost podati svoje predloge in zamisli, v okviru glasovanja pa odločati o načinu razporejanja in porabe dela proračunskega denarja. Za ta namen so v naslednjih dveh letih predvideli 960.000 evrov.