Trgovci za presojo ustavnosti vladnega odloka glede obratovalnega časa prodajaln

Ljubljana, 18. junija - Člani Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki prepoveduje obratovanje prodajaln na nedelje in dela proste dni. Zbornica je ob tem ponovno pozvala k takojšnjemu preklicu vladnega odloka, želi si, da bi bile prodajalne odprte že to nedeljo.