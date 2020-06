V Celju dvignili pokal za naslov državnega prvaka v rokometu

Celje, 18. junija - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes opravili še zadnji trening v tej sezoni, ki je bila prekinjena po izbruhu novega koronavirusa. Po manjši slovesnosti so prejeli kolajne in pokal za 24. naslov državnih prvakov, v petek pa bo na sedežu Evropske rokometne zveze padla odločitev o njihovem morebitnem nastopu v ligi prvakov v sezoni 2020/21.