Objavljen natečaj za direktorja koprskega stanovanjskega sklada

Koper, 18. junija - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja, ki bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Prednostna kriterija za izbiro kandidata bosta dosedanje vodilne izkušnje na delovnih mestih podobne zahtevnosti in vizija prednostnih nalog ter razvoja javnega sklada, so sporočili iz koprske občine.