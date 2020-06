New York, 18. junija - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele neenotno. Med vlagatelji se je namreč okrepila zaskrbljenost, da pandemiji covida-19 še ni videti konca. Nekateri vlagatelji so začeli unovčevati dobičke iz preteklih dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.