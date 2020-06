Bivša makedonska posebna tožilka obsojena na sedem let zapora

Skopje, 18. junija - Bivšo makedonsko posebno tožilko Katico Janevo so danes zaradi zlorabe položaja in vzpodbujanja k podkupnini obsodili na sedem let zapora. Janeva je bila na čelu posebnega tožilstva, ki naj bi preganjalo politični kriminal v Severni Makedoniji, dokler je lani ni odnesla afera s podkupovanjem.