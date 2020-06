Ptujska, ormoška in lenarška občina s turističnimi aplikacijami

Ptuj, 18. junija - Ptuj, Ormož in Lenart bodo poslej lahko javnosti svoj utrip ter zgodovinsko, kulturno, kulinarično in drugo ponudbo mest predstavljali tudi preko mobilnih aplikacij, ki so jih s pomočjo zunanjega izvajalca v sklopu projekta City Cooperation razvili v Znanstveno raziskovalnem središču Bistra Ptuj.