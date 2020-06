V BiH prijeli Fikreta Abdića

Zagreb/Bihać, 18. junija - Policija Federacije Bosne in Hercegovine je danes sporočila, da so prijeli župana občine Velika Kladuša Fikreta Abdića zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pooblastil. Abdić je sicer kot nekdanji direktor podjetja Agrokomerc veljal za enega najmočnejših ljudi v BiH. Na Hrvaškem pa je prestal dolgoletno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov.