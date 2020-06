Raziskava Valicona: Mala podjetja ostajajo najbolj zaupanja vredne institucije, med poklici še vedno gasilci

Ljubljana, 18. junija - Epidemija po Valiconovi raziskavi Ogledalo Slovenije prinaša večje premike v zaupanju državljanov v institucije in poklice. Mala podjetja so na vrhu najbolj zaupanja vrednih institucij, med poklici so gasilci in medicinske sestre. V tem času se je močno okrepilo zaupanje v zdravstvo, šolstvo in trgovino. Vladi ne zaupa 77 odstotkov vprašanih.