Zaživela spletna stran jezikovnih poklicev

Ljubljana, 18. junija - Oddelek za prevajalstvo ljubljanske filozofske fakultete in združenje konferenčnih tolmačev sta danes predstavila portal jezikovnih poklicev, ki je rezultat štirimesečnega projekta študentov. Portal na enem mestu predstavlja značilnosti posameznih jezikovnih poklicev in njihovih združenj ter ozavešča javnost o njihovem delu in vlogi v družbi.