V Brežicah razstava ob 170-letnici Pihalnega orkestra Kapele

Brežice, 18. junija - V Posavskem muzeju v Brežicah bodo v soboto odprli razstavo Od vaške godbe do pihalnega orkestra. To so pripravili ob 170-letnici Pihalnega orkestra Kapele, ki so ga kot nosilca enote godbeništvo leta 2013 kot prvega vpisali v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Razstava bo predstavila orkester, njegovo delovanje in dosežke.