Evropsko prvenstvo 2022 v Münchnu razširili še za štiri športe

München, 18. junija - Evropsko prvenstvo, ki bo čez dve leti v Münchnu, bo imelo še večji program od predvidenega. Načrtovanemu euru v atletiki, športni gimnastiki, veslanju, kolesarstvu in triatlonu so se namreč pridružili še štirje športi. Po novem bo na Bavarskem še EP v športnem plezanju, sprintu na mirnih vodah, namiznem tenisu in odbojki na mivki.