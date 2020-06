Rijksmuseum na spletu objavil dela Herculesa Segersa

Amsterdam, 23. junija - Amsterdamski Rijksmuseum je na spletu objavil doslej najobsežnejši in najcelovitejši izbor del slikarja in grafika Herculesa Segersa (ca. 1589-1640). Tako so dela tega pomembnega umetnika iz 17. stoletja iz zbirke muzeja v zelo visoki resoluciji dostopna najširši javnosti, piše spletni portal Art Daily.