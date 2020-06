Na Hrvaškem 11 novih okužb s koronavirusom, največ po 12. maju

Zagreb, 18. junija - Na Hrvaškem so od srede ob 14. uri potrdili še enajst primerov okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Gre za največje število okužb v državi v enem dnevu po 12. maju. Po več kot dveh mesecih so dva nova primera okužbe zabeležili v hrvaški Istri. Novo žarišče okužb so ugotovili v Zagrebu.