Kriminalna združba iz bencinskih servisov in prodajaln ukradla 50.000 škatlic cigaret

Kranj, 18. junija - Kriminalna združba, ki so jo v minulih dneh v zaključnih akcijah razkrinkali kriminalisti, je od novembra lani vlomila v vrsto bencinskih servisov in drugih objektov po državi ter odtujila več kot 50.000 škatlic cigaret. Kriminalisti so pet osumljencev ovadili za 28 kaznivih dejanj, so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Kranju.