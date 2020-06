Storitve Upravne enote Ljubljana z julijem na dveh lokacijah

Ljubljana, 18. junija - Ljubljanska upravna enota bo s 1. julijem storitve ponujala na Tobačni in na Linhartovi cesti. Na slednji bodo po novem združene izpostave Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik, občani pa bodo lahko tam urejali zadeve s področja okolja in prostora ter kmetijstva, premoženjsko pravnih zadev in področij dela ministrstva za delo.