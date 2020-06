Osumljenec v kombiju prevažal 19 migrantov

Ljubljana, 18. junija - V sredo okoli 17. ure so policisti v Livoldu prijeli 30-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ker je v kombiju prevažal 19 državljanov Pakistana in Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 30-letnik je osumljenec kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.