V letniku 2019 Studie Humanitatis tudi deli Karla Marxa in Frances A. Yates

Ljubljana, 18. junija - Založba Studia Humanitatis je v Zeleni zbirki 2019 izdala šest del s področij politične teorije, zgodovine, sociologije, umetnosti, kulture in zgodovine evropske misli. Med novostmi so knjige Razredni boj v Franciji 1848-1850 Karla Marxa, Umetnost spomina Frances A. Yates, Dežela in mesto Raymonda Williamsa ter Izbrani spisi Abyja Warburga.