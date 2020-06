Goriške občine rešujejo težave javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, 18. junija - Zaradi težav javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija, ki v petih občinah na Goriškem skrbijo za oskrbo s pitno vodo in čiščenjem odpadnih voda, bo v prihodnosti cena vode po občinah lahko različna. Osnovna cena bo za vse enaka, občine same pa bodo lahko določile višjo ceno omrežnin, preko katerih pridobivajo denar tudi za nove investicije.