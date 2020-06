Mreža živih slovensko-hrvaških gradov za skupne nastope

Murska Sobota, 18. junija - Na dvorcu Rakičan so predstavili projekt Mreža živih gradov/Living Castles, katerega glavno vodilo je osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji skupne turistične ponudbe po vzoru gradov južnočeških in bavarskih gradov.