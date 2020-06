Namesto mladinskega SP v Tacnu svetovni pokal

Ljubljana, 18. junija - Slovenija bi morala letos na slalomski progi v Tacnu prirediti svetovno mladinsko prvenstvo v kajaku in kanuju, ki pa ga je morala mednarodna zveza kot druga svetovna prvenstva, zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedati. Namesto prvenstva bo Ljubljana bržkone gostila tekmo svetovnega pokala, in sicer med 16. in 18. oktobrom.