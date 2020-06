Peking, 18. junija - V Pekingu so v zadnjem dnevu potrdili 21 novih okužb s koronavirusom. Od novega izbruha na večji tržnici pred enim tednom pa so skupno potrdili 158 okužb. Preventivno so na novo uvedli omejitve potovanja za skoraj pol milijona ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.