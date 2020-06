Zelena luč za turnir svetovne serije v odbojki na mivki

Ljubljana, 18. junija - Svetovna in evropska odbojkarska zveza sta Sloveniji prižgali zeleno luč za organizacijo turnirja svetovne serije v odbojki na mivki, ki bo v središču Ljubljane med 30. julijem in 2. avgustom, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Organizatorji na turnirju pričakujejo dobro udeležbo in tudi vse najboljše slovenske dvojice.