Nemški znanstveniki: Krvna skupina lahko vpliva na potek covida-19

Berlin, 18. junija - Krvna skupina lahko vpliva na potek covida-19 pri posamezniku, so ugotovili znanstveniki z univerze v nemškem Kielu. V izsledkih, objavljenih v strokovni reviji New England Journal of Medicine, ugotavljajo, da je pri ljudeh s krvno skupino A skoraj 50-odstotkov večja verjetnost za težji potek bolezni kot pri tistih z ostalimi krvnimi skupinami.