WHO ne bo več testiral zdravil za malarijo za zdravljenje covida-19

Ženeva, 18. junija - Zdravila za malarijo hidroksiklorokin ne bodo več testirali na bolnikih v okviru mednarodne študije, v kateri so testirali obstoječa zdravila za zdravljenje covida-19, je v sredo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Zdravilo namreč ni zmanjšalo stopnje smrtnosti pri hospitaliziranih bolnikih, so dodali.