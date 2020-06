Slovenske rokometašice v prvem delu EP v Herningu

Dunaj, 18. junija - Po današnjem žrebu na Dunaju so znane tekmice slovenske ženske rokometne reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu med 3. in 20. decembrom na Danskem in Norveškem. Izbranke selektorja Uroša Bregarja bodo v prvem delu tekmovanja nastopile v skupini A v danskem Herningu, njihove tekmice pa bodo Francozinje, Danke in Črnogorke.