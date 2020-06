Poskus napada na Intersportove spletne strani

Ljubljana, 18. junija - V preteklih dneh so bile spletne strani Intersporta v regiji tarča hekerskega napada, so sporočili iz omenjene trgovine. Hekerji so v napadu na spletne strani namestili kodo, ki naj bi domnevno skenirala podatke o kreditnih karticah, vendar po podrobnem preverjanju do omenjene aktivnosti ni prišlo, kodo pa so odstranili, so zatrdili.