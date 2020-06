Umrl gledališki režiser Igor Vuk Torbica

Zagreb/Rovinj, 18. junija - V 33. letu je v Rovinju umrl znani gledališki režiser Igor Vuk Torbica, je v sredo zvečer objavila srbska radiotelevizija (RTS), ki se sklicuje na sporočilo družine in prijateljev. Torbica je sodeloval s številnimi znanimi gledališči v regiji, od Slovenije do Severne Makedonije, med drugim tudi v Ljubljani in Kranju.