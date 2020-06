Bianca Andreescu bo branila naslov na OP ZDA

New York, 18. junija - Potem ko je podporo odprtemu prvenstvu ZDA v tenisu najprej javno izrekla prva dama Američanka Serena Williams, je tudi branilka naslova Kanadčanka Bianca Andreescu sporočila, da bo kljub pogojem in zdravstvenim zahtevam zaradi koronavirusne pandemije prišla v New York. To bo prvi grand slam po pandemiji covida-19, ki je ohromila športni svet.