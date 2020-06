Fiba, Fim, Fis, IHHF in druge športne zveze s skupnim apelom politiki

Ljubljana, 18. junija - Številne krovne športne organizacije so združile moči in skupno pozivajo pristojne oblasti naj pomagajo športu. Nova globalna športna iniciativa poziva vladne politike k varnemu ponovnemu odpiranju športnih prireditev po koronavirusni pandemiji in k čimprejšnji možni vrnitvi gledalcev na športne dogodke.