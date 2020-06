Na spletnem kariernem sejmu tudi o spopadanju gospodarstva s koronsko krizo

Maribor, 18. junija - V okviru celodnevnega spletnega kariernega sejma, ki v organizaciji zaposlitvenega portala MojeDelo.com danes poteka za Podravsko, Koroško in Pomursko regijo, so sogovorniki pogovora predstavili trenutni gospodarski utrip regije. V juniju opažajo rast zaposlovanja v regiji, med podjetji, ki so zaposlovala tudi v času epidemije, je podjetje Paloma.