Dnevnik: Notranja revizija na Študijskem centru za narodno spravo pokazala nepravilnosti

Ljubljana, 18. junija - Notranja revizija na Študijskem centru za narodno spravo je po poročanju časnika Dnevnik ugotovila, da je direktorica Andreja Valič Zver štiri leta prejemala previsoko plačo. Na centru so za časnik pojasnili, da so nepravilnost odpravili in sklenili dogovor o vračilu preveč izplačanih bruto plač. A direktorici ne bo treba vrniti vsega.