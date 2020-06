Vodstvo celjske bolnišnice v pogovore z nezadovoljnimi specialisti urgentne medicine

Celje, 19. junija - Potem ko so štirje nezadovoljni specialisti urgentne medicine, zaposleni v celjski bolnišnici, napovedali odhod zaradi težav z opremljenostjo in organizacijo dela, je vodstvo bolnišnice z njimi navezalo stik. Danes se bodo tako sešli in poskušali doseči dogovor. Predsednica Fidesa v bolnišnici Mateja Grat je seznanjena z napovedanimi odpovedmi.