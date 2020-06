Saubermacher razširil in varnostno nadgradil center nevarnih odpadkov v Kidričevem

Kidričevo, 18. junija - Podjetje Saubermacher, ki pet let upravlja s Centrom za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem, se je letos lotilo razširitve in varnostne nadgradnje centra, za kar so namenili dobre tri milijone evrov. Kot je povedal direktor Rudolf Horvat, so jih v naložbo prepričale razmere na trgu in večanje potrebe po prevzemanju nevarnih odpadkov.