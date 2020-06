V Celju na ogled razstava Za domovino z rockom naprej

Celje, 18. junija - V Muzeju novejše zgodovine Celje bodo drevi odprli razstavo Za domovino z rockom naprej. Gre za razstavo o glasbeni zvrsti, ki je v 70. letih obstoja spremenila način skladanja, izvajanja in poslušanja glasbe ter imela močan vpliv na oblikovanje pop kulture. Razstava bo na ogled do sredine novembra, so za STA povedali v muzeju.