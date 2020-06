Rahlo navzdol tudi cene nafte

Singapur, 18. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Potem ko so v minulih dneh na račun napovedi o okrevanju svetovnega gospodarstva, ki bi spodbudilo tudi povpraševanje po črnem zlatu, rasle, so se zdaj znašle pod pritiskom zaradi strahu pred novim valom koronavirusne bolezni 19, ki bi negativno vplival na gospodarsko aktivnost.