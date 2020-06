V nemškem živilskem obratu več sto zaposlenih okuženih s koronavirusom

Berlin, 18. junija - V Nemčiji je moralo v karanteno več tisoč ljudi, potem ko so v mesnopredelovalnem obratu v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija potrdili več sto okužb z novim koronavirusom. V kraju Gütersloh in okolici so v sredo preventivno zaprli vrtce in šole.