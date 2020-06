V vpletenih občinah javna razgrnitev priprave za daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica

Sevnica/Mirna/Mokronog/Šentrupert/Trebnje, 18. junija - Na sedežih občin Sevnica, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje ter na direktoratu za prostor ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani so od danes javno razgrnjeni osnutek državnega prostorskega načrta za dvakrat 110 kilovoltni daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica in drugi s projektom povezani dokumenti. Razgrnjeni so do 31. julija.