V ZN izvolili štiri nestalne članice Varnostnega sveta, za peti sedež drugi krog

New York, 18. junija - Generalna skupščina Združenih narodov je v sredo izvolila štiri nove nestalne članice Varnostnega sveta (VS) ZN, za peto mesto pa bo danes potekal drugi krog glasovanja. Od januarja 2021 bodo tako za dve leti članice VS ZN Indija, Mehika, Norveška in Irska, za mesto, predvideno za Afriko, pa se še potegujeta Džibuti in Kenija.