Ljubljana, 18. junija - Predstavitev projekta Gourmet Over Mura in prednosti, ki jih omogočata sodelovanje in povezovanje lokalnih ponudnikov različnih panog, bo danes ob 11. uri v paviljonu Expano na Bakovski ulici 41 v Murski Soboti (IN NE na brodu na Muri v Krogu, kot je bilo napovedano sprva), so sporočili iz Ekipe Gourmet Over Mura.