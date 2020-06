Na Šrilanki našli najstarejše dokaze o rabi lokov in puščic izven Afrike

Kolombo, 19. junija - V tropskih gozdovih Šrilanke so arheologi odkrili najstarejše dokaze o rabi lokov in puščic izven Afrike. V jami Fa Hien Lena na jugozahodu države so odkrili konice puščic iz živalskih kosti, stare 40.000 do 45.000 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.