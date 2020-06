Stoltenberg: ZDA se bodo glede umika vojakov iz Nemčije posvetovale z zaveznicami

Bruselj, 17. junija - ZDA so zavezane zagotavljanju varnosti članic zveze Nato in se bodo glede zmanjšanja števila vojakov v Nemčiji posvetovale z zaveznicami, je povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg po razpravi obrambnih ministrov Nata. Ministri so sicer potrdili sveženj političnih in vojaških ukrepov v odziv na krepitev ruskih raketnih zmogljivosti.