V Sibiriji odstranili razlitje goriva v reki

Moskva, 17. junija - V Sibiriji so končali čiščenje goriva s površine reke, potem ko je območje konec maja prizadelo razlitje goriva iz tamkajšnje termoelektrarne, so danes sporočile oblasti. Ob tem so opozorili, da bi lahko čiščenje celotnega območja trajalo leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.