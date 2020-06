Za Trimo v prihodnje tudi turški reprezentant

Trebnje, 17. junija - Za rokometno moštvo Trimo iz Trebnjega bosta v prihodnji sezoni igrala izkušeni turški reprezentant Özgür Sarak in občasni slovenski reprezentant Gregor Potočnik, so sporočili iz kluba. Potem ko so danes v moštvu predstavili novega trenerja Uroša Zormana, sta Sarak in Potočnik postal še četrta in peta igralska okrepitev Trima za sezono 2020/21.