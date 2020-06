Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 6.)

Ljubljana, 17. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da se je infektologinja Bojana Beović zavzela za zaostritev ukrepov na mejah. Poročale so tudi o naraščajočih primerih okužb s koronavirusom, o letošnjem enodnevnem blejskem strateškem forumu, in o tem, da teniškega turnirja Adria Tour, ki ga organizira Novak Đoković, zaradi preventivnih ukrepov ne bo.