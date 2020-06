Gradnja blejske obvoznice bi lahko stekla v začetku leta 2021

Bled, 17. junija - Gradnja blejske južne obvoznice bi lahko stekla v začetku prihodnjega leta. Vendar le, če bo blejski občinski svet na seji 15. julija po pridobitvi mnenj potrdil načrtovano traso in zavrnil spremembe, ki jih zahteva civilna iniciativa. V nasprotnem primeru se bo gradnja zavlekla vsaj za sedem let, so po današnjem sestanku pojasnili pristojni.